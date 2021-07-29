Российский оппозиционер озвучил условие возврата Крыма и Донбасса Украине

Российская Федерация может отказаться от оккупированных Донбасса и Крыма. Если США введут пакет санкций DETER Act, это может привести не только к освобождению украинских территорий, но и к развалу России, сообщает Обозреватель.

Такое мнение высказал глава Фонда " Стоп Информ Террор России" Герман Обухов. Если в отношении России будут введены "убийственные" санкции, "Путин и все его окружение могут решить: "Мы этого не потянем", – предположил оппозиционер.

Как пояснил Обухов, речь идет о пакете санкций за вмешательство России в выборы в США под названием DETER Act, который предусматривает отключение РФ от международной финансовой системы SWIFT и эмбарго на покупку нефти и газа у России.

"В этом случае, по мнению западных экспертов, российская экономика сложится в течение двух лет. Она просядет на две трети. Платить силовикам и бюджетникам будет нечем. Что они тогда будут делать, никто не знает. Россия распадется – вот и все" , – заявил он.

Обухов добавил, что речь может идти о перспективе более 2-3 лет. В сегодняшней ситуации Кремль не рассматривает вариант ухода с Донбасса и из Крыма, поскольку это негативно скажется на уровне поддержки власти.