Курс валют НБУ на 29 июля
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в четверг, 29 июля 2021 года
Курс доллара, по сравнению с 28 июля, понизился до уровня 26.86 за 1 доллар.
Евро подешевел на 8 коп до 31.70 за 1 евро.
Курс рубля не изменился и составил 3.65 за 10 рублей. Курс рубля остается неизменным с 28 июля 2021 года.
Курс фунта стерлингов вырос до уровня 37.27 за 1 фунт стерлингов.
Швейцарский франк подешевел на 8 коп до 29.34 за 1 швейцарский франк.
Польский злотый подешевел на 3 коп до 6.90 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|26.862800
|EUR
|Евро
|31.702100
|RUB
|Рубль
|0.365290
|GBP
|Фунт стерлингов
|37.268100
|CHF
|Швейцарский франк
|29.335800
|PLN
|Польский злотый
|6.895900