Курс валют НБУ на 29 июля

Курс валют НБУ на 29 июля

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в четверг, 29 июля 2021 года

Курс доллара, по сравнению с 28 июля, понизился до уровня 26.86 за 1 доллар.

Евро подешевел на 8 коп до 31.70 за 1 евро.

Курс рубля не изменился и составил 3.65 за 10 рублей. Курс рубля остается неизменным с 28 июля 2021 года.

Курс фунта стерлингов вырос до уровня 37.27 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подешевел на 8 коп до 29.34 за 1 швейцарский франк.

Польский злотый подешевел на 3 коп до 6.90 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс
USD Доллар 26.862800 --0.043
EUR Евро 31.702100 --0.079
RUB Рубль 0.365290
GBP Фунт стерлингов 37.268100 +0.096
CHF Швейцарский франк 29.335800 --0.078
PLN Польский злотый 6.895900 --0.027
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