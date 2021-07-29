Курс валют НБУ на 29 июля

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в четверг, 29 июля 2021 года

Курс доллара, по сравнению с 28 июля, понизился до уровня 26.86 за 1 доллар.

Евро подешевел на 8 коп до 31.70 за 1 евро.

Курс рубля не изменился и составил 3.65 за 10 рублей. Курс рубля остается неизменным с 28 июля 2021 года.

Курс фунта стерлингов вырос до уровня 37.27 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подешевел на 8 коп до 29.34 за 1 швейцарский франк.

Польский злотый подешевел на 3 коп до 6.90 за 1 польский злотый.