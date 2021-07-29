Starbucks продала рекордное количество холодных напитков

Компания Starbucks поставила рекорд по продаже холодных напитков в США в третьем квартале 2021 года, сообщает Лента.ру.

Гости кофейни охладели к классическому кофе — продажи теплых и горячих напитков составили 26 процентов, холодных — 74 процента. Помимо общего возросшего интереса клиентов к холодному кофе, спрос поддержала теплая погода. Особой популярностью пользуется кофе холодного заваривания (cold brew), насыщенный азотом кофе (nitro cold brew), ледяной эспрессо (iced espresso) и другие кофейные напитки.

Компания получила дополнительную прибыль в прошедшем квартале, потому что кофе со льдом стоит дороже обычного. Согласно отчетам Starbucks за 2020 год, клиенты до 30 лет стали в два раза чаще заказывать холодный кофе.

В конце июня американские отделения Starbucks и Subway столкнулись с нехваткой продовольствия и расходных материалов, в том числе бумажных пакетов. Многим точкам общепита пришлось урезать меню и сократить режим работы.