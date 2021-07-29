В Китае посадили миллиардера на 18 лет за "провоцирование неприятностей"

В Китае суд приговорил местного сельскохозяйственного магната Сунь Даву, разбогатевшего на промышленном свиноводстве, к 18 годам лишения свободы за "провоцирование неприятностей", сообщает Корреспондент.

По информации издания The Guardian бизнесмена арестовали 11 ноября 2020 года вместе с женой, двумя сыновьями и невестками. Приговор был вынесен после нескольких недель тайных слушаний. Суд постановил, что Сунь Даву виновен в организации толпы для нападения на государственные органы, препятствовании государственному управлению, разжигании ссор и провоцировании неприятностей, и посадил его в тюрьму на 18 лет.

Такие формулировки часто используются в уголовных делах во время политического преследования правозащитников и диссидентов в Китае, отмечает издание.

Китайские правозащитники считают, что преследование действительно может быть местью за давнюю дружбу миллиардера с китайскими диссидентами. Такие связи оборачиваются уголовным преследованием из-за жесткой политики Китая, направленной на борьбу с оппозицией.

СуньДаву - основатель Dawu Agricultural and Animal Husbandry Group. Его многомиллиардный бизнес обеспечил работой девять тысяч человек. Бизнесмен построил для своих сотрудников отдельный город, где отразил свое видение справедливого сельского общества: в нем жители получают бесплатный или льготный доступ к здравоохранению, школьному образованию и развлечениям.