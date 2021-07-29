В Кении появился первый аудиогид на украинском

В рамках проекта культурной дипломатии первая леди Украины Елена Зеленская представила аудиогид на украинском языке в Кении (г. Момбаса), сообщает Интерфакс-Украина.

По данным пресс-службы президента аудиогид стал 25-м в сети украиноязычных аудиогидов в мире и первым в регионе Восточной Африки. Местом звучания украинского языка стал исторический памятник XVI века, крепость-музей "Форт Иисус".

"Форт Иисус" является фортификационным сооружением в Индийском океане. С 2011 года объект входит в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Украинский станет первым иностранным языком, который будет звучать в стенах 400-летнего форта" , - говорится в сообщении.

Внедрение украиноязычного аудиогида в крепости стало актуальным в связи с запуском прямых чартерных авиарейсов между Украиной и Кенией в апреле 2021 года, что ощутимо повлияло на количество украинских туристов на юге этой страны.

Реализация проекта по запуску аудиогида стало возможной благодаря совместным усилиям посольства Украины в Республике Кения и музея "Форт Иисус".

До этого запуск украиноязычных аудиогидов уже охватил ряд всемирно известных музеев: Лувр и Версаль во Франции, галерею Альбертина и музей истории искусств в Австрии, латвийский национальный художественный музей, морской музей в Черногории, Колизей и римские Форумы в Италии и др.