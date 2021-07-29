Байден вновь оконфузился во время выступления

Президент США Джо Байден вновь отличился и угодил в неловкую ситуацию. Сорок шестой хозяин Белого дома выступая с речью перед публикой снова оговорился и перепутал своих предшественников (соответственно 44 и 45 президентов) Барака Обаму с Дональдом Трампом, сообщает Страна.ua.

Забавный инцидент произошел вчера, 28 июля, во время выступления американского лидера в штате Пенсильвания.

Президент Байден в своей речи вернулся к событиям двенадцатилетней давности и громогласно заявил, что тогда, в 2009 году "президент Дональд Трамп" дал ему важное поручение - составить реальный план по выводу американского автопрома из затяжного кризиса.

Однако, справедливости ради стоит отметить, что хозяин Белого дома тут же поправил сам себя, заявив, что оговорился по Фрейду и назвал имя Барака Обамы. В то время, о котором шла речь, сам Байден занимал пост вице-президента в администрации первого чернокожего президента США.

Добавим, что Барак Обама возглавлял США восемь лет, два президентских срока - с 2009 по 2017 годы.