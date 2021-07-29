29 июля: какой сегодня праздник, приметы и запреты

Международный день тигра, День Сил специальных операций Вооруженных сил Украины – какие еще значимые даты и важные события в истории Украины и мира отмечаются 29 июля, сообщает Сегодня.

Какой сегодня праздник, 29 июля

Международный день тигра (Global Tiger Day) – экологический праздник, организованный в 2010 году и посвященный сохранению этих животных на планете.

– экологический праздник, организованный в 2010 году и посвященный сохранению этих животных на планете. День Сил специальных операций Вооруженных сил – отмечается в Украине с 2014 года.

– отмечается в Украине с 2014 года. День Конституции – празднует Молдова.

– празднует Молдова. День национального гимна – чествуется в Румынии.

– чествуется в Румынии. День прославления святого Олафа – отмечают Норвегия и Фарерские острова в честь Вечного Короля Норвегии.

Именинники 29 июля

День ангела сегодня отмечают: Алевтина, Валентина, Иван, Павел, Петр, Федор, Юлия, Яков.

Какой сегодня церковный праздник

29 июля в православной церкви чтится память священномученика Афиногена, епископа, и десяти учеников его, мученика Павла и мучениц Алевтины (Валентины) и Хионии, мученика Антиоха, врача, мученицы Юлии, девы, преподобного Иоанна Вышенского, Святогорца.

В народе 29 июля отмечался Финогеев день, который считался одним из самых жарких и знойных за все лето. Крестьяне в этот период начинали жать рожь.

Приметы на 29 июля:

если туманы частые – скоро начнется грибная пора;

жаркий день – к удачному урожаю ржи;

дождь на Финогея – будет влажная погода;

нельзя срезать все колосья: первый колос Финогею, последний – Илье на бороду.

Интересные и важные события в Украине и мире 29 июля

1836 – в Париже состоялось открытие Триумфальной арки.

1952 – впервые реактивный самолет перелетел без посадки через Тихий океан.

1954 – вышла в печать первая часть романа Толкина "Властелин колец".

1965 – в Лондоне состоялась премьера фильма Help! группы The Beatles.

Кто родился 29 июля