29 июля: какой сегодня праздник, приметы и запреты
Международный день тигра, День Сил специальных операций Вооруженных сил Украины – какие еще значимые даты и важные события в истории Украины и мира отмечаются 29 июля, сообщает Сегодня.
Какой сегодня праздник, 29 июля
- Международный день тигра (Global Tiger Day) – экологический праздник, организованный в 2010 году и посвященный сохранению этих животных на планете.
- День Сил специальных операций Вооруженных сил – отмечается в Украине с 2014 года.
- День Конституции – празднует Молдова.
- День национального гимна – чествуется в Румынии.
- День прославления святого Олафа – отмечают Норвегия и Фарерские острова в честь Вечного Короля Норвегии.
Именинники 29 июля
День ангела сегодня отмечают: Алевтина, Валентина, Иван, Павел, Петр, Федор, Юлия, Яков.
Какой сегодня церковный праздник
29 июля в православной церкви чтится память священномученика Афиногена, епископа, и десяти учеников его, мученика Павла и мучениц Алевтины (Валентины) и Хионии, мученика Антиоха, врача, мученицы Юлии, девы, преподобного Иоанна Вышенского, Святогорца.
В народе 29 июля отмечался Финогеев день, который считался одним из самых жарких и знойных за все лето. Крестьяне в этот период начинали жать рожь.
Приметы на 29 июля:
- если туманы частые – скоро начнется грибная пора;
- жаркий день – к удачному урожаю ржи;
- дождь на Финогея – будет влажная погода;
- нельзя срезать все колосья: первый колос Финогею, последний – Илье на бороду.
Интересные и важные события в Украине и мире 29 июля
- 1836 – в Париже состоялось открытие Триумфальной арки.
- 1952 – впервые реактивный самолет перелетел без посадки через Тихий океан.
- 1954 – вышла в печать первая часть романа Толкина "Властелин колец".
- 1965 – в Лондоне состоялась премьера фильма Help! группы The Beatles.
Кто родился 29 июля
- 1817 – Иван Айвазовский, русский художник-маринист, баталист.
- 1915 – Павел Кадочников, советский актер театра и кино.
- 1945 – Мирча Луческу, румынский футболист, тренер.
- 1954 – Игорь Крутой, советский композитор.
- 1981 – Фернандо Алонсо, испанский автогонщик, пилот "Формулы-1".
- 1984 – Анна Бессонова, украинская гимнастка, многократная чемпионка мира.