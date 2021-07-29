Налоговики требуют платить "визиточный сбор": его включают в зарплату

Главное управление налоговой во Львовской области заявило, что визитные карточки, выдаваемые на предприятиях работникам, являются нематериальным благом. В связи с этим их стоимость должна включаться в общий месячный доход трудящегося, с которого взымается 18% налог, сообщает UBR.

Правда, под это требование подходит не любая визитка. Для того, чтобы она облагалась налогом, на ней должны быть указаны логотип и реквизиты субъекта хозяйствования, а также личные данные работника.

Хотя из-за визитных карточек размер налога не должен сильно вырасти, однако опрошенные юристы крайне скептически отнеслись к обоснованию львовской налоговой.

Размер сбора и кто заплатит

Как объяснил адвокат бюро "ЮФ "Семенова и партнеры" Марина Семенова, даже если согласиться с утверждением налоговиков, включение или невключение визиток в налогооблагаемый доход не должно заботить работника – за него сбор полученных визиток должен заплатить работодатель, как налоговый агент.

"В этом случае необходимо рассчитать количество визиток, которые выданы отдельным сотрудникам и их стоимость" , – пояснила Семенова.

Согласно ценовому предложению в одной из киевских типографий, 100 визитных карточек на глянцевом картоне и плотностью 300 гр./кв. м. стоит 99 грн. Таким образом, даже если один работник в месяц будет получать от работодателя по 100 визиток, то работодателю придется дополнительно заплатить с его зарплаты 17,8 грн налога.

Если компания ежемесячно расходует большое количество визитных карточек – скажем, 1000 шт., – то в масштабах всего предприятия дополнительные траты составят 52,2 грн.

В сообщении львовской налоговой также подчеркивается, что обсчет сбора с благ, полученных в безденежной форме, рассчитывается по правилам пунктов 164.5, 164.2.17, а также пункта 164.2 статьи 164 Налогового кодекса Украины (НКУ).

Обоснованы ли аргументы налоговиков

НКУ определяет, что налоговая ставка в 18% применяется не только к заработной плате служащего, но и к дополнительным благам, полученным им бесплатно – материальным и нематериальным ценностям, услугам и т.д., если они не связаны с исполнением работником своих обязанностей.

Кроме того, в львовской налоговой дополнительным аргументом приводят определение рекламы в соответствующем законе, где сказано, что это "информация о лице или товаре, распространенная в любой форме и любым способом и предназначенная сформировать или поддержать осведомленность потребителей рекламы и их интерес относительно таких лиц или товара".

Видимо, имеется в виду, что визитка является благом для работника еще по той причине, что способствует осведомленности потребителей о его услугах.

Однако, как считает адвокат Марина Семенова на основании тех же норм НКУ, которыми пользуются сотрудники налоговой, визитная карточка не может считаться "дополнительным благом".

Так, в приводимых львовской налоговой пунктах 164.2.17 и 164.2 статьи 164 НКУ указан перечень всех возможных "дополнительных благ", которые подлежат налогообложению.

Семенова подчеркивает, что, согласно перечню, который является исчерпывающим и расширенному толкованию не подлежит, налогооблагаемым дополнительным благом может быть только доход, индивидуально предназначенный для такого налогоплательщика.

Визитная же карточка является атрибутом самой компании и инструментом ее хозяйственной деятельности.

"Визитные карточки, на которых указаны, в частности, логотип, реквизиты предприятия, во-первых, свидетельствуют о наличии трудовых отношений работника с работодателем; во-вторых, необходимы работнику именно для выполнения обязанностей трудового найма; в-третьих, необходимы самому работодателю, поскольку все визитные карточки сотрудников изготавливаются в соответствии с корпоративным стилем компании и является частью бренд бука компании" , – отмечает Марина Семенова.

Как реагировать

Налоговики не уточнили, будут ли они при проведении проверок карать работодателей за невключение стоимости купленных визиток в налогооблагаемый доход, и как именно будут устанавливать, сколько сотрудников получили от работодателя визитки и в каком количестве.

Марина Семенова советует предпринимателям при возникновении споров с контролирующими органами обращаться в суд и отстаивать свою позицию.

Впрочем, сейчас понятие "дохода" все же имеет разные трактования – поэтому, чтобы опротестовать требования налоговой следует сослаться на презумпцию правомерности решений налогоплательщика, отмечает управляющий партнер ЮК "Матковская и партнеры" Юлия Матковская.

Норма об этом закреплена в подпункте 4.1.4 пункта 4.1 статьи 4 НКУ.

Согласно этому положению, если норма закона или другого нормативно-правого акта допускают неоднозначную (множественную) трактовку прав и обязанностей налогоплательщиков – исходя из чего решение можно принять в пользу как налогоплательщика, так и контролирующего органа, – правомерным будет считаться решение налогоплательщика.