Баку обвинил Ереван в нарушении перемирия

Вооруженные силы Армении нарушили договоренности о прекращении огня и вновь обстреляли позиции азербайджанских военных в направлении Кельбаджарского района государственной границы, сообщает Корреспондент.

Об этом в четверг, 29 июля, информирует Минобороны Азербайджана.

"29 июля с 2:45 до 3:40 ВС Армении вели обстрел позиций азербайджанских военных в направлении села Зейлик Кельбаджарского района из автоматов и гранатометов. Кроме этого, на наши позиции были брошены 10-12 гранат Ф-1" , – сообщает ведомство.

Минобороны подчеркивает, что противник был подавлен ответным огнем.