Баку обвинил Ереван в нарушении перемирия
Вооруженные силы Армении нарушили договоренности о прекращении огня и вновь обстреляли позиции азербайджанских военных в направлении Кельбаджарского района государственной границы, сообщает Корреспондент.
Об этом в четверг, 29 июля, информирует Минобороны Азербайджана.
"29 июля с 2:45 до 3:40 ВС Армении вели обстрел позиций азербайджанских военных в направлении села Зейлик Кельбаджарского района из автоматов и гранатометов. Кроме этого, на наши позиции были брошены 10-12 гранат Ф-1", – сообщает ведомство.
Минобороны подчеркивает, что противник был подавлен ответным огнем.
"Подразделения азербайджанской армии контролируют оперативную обстановку", – добавили в ведомстве.