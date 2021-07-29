В Японии из-за оползней более 100 человек оказались изолированными

Более 120 человек в центральной японской префектуре Фукуи оказались заблокированы из-за схода оползней, вызванных ливнями, сообщает Зеркало недели.

Оползни в горных поселках Отани и Такасу разрушили дороги, а также 61 домашнее хозяйство.

В городе Фукуи сильные ливни привели к затоплению дорог. В некоторых местах уровень воды достигает 10 см. Местные власти утром 29 июля издали приказ об эвакуации около 64 тыс человек в 16 районах.

Метеорологическое агентство Японии прогнозирует до 150 мм осадков в префектуре Фукуи в течение 24 часов, а также до 100 мм осадков в соседних префектурах Тояма и Исикава.