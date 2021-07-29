Армения и Азербайджан обвинили друг друга в новых обстрелах

Армения и Азербайджан сообщили о новых перестрелках на границе в ночь с 28 на 29 июля на том же участке, что и накануне. Обе стороны настаивают, что не открывали огонь первыми, сообщает Европейская правда.

Согласно заявлению Минобороны Армении, стрельба началась около 3 часов ночи на Гегаркуникском участке межгосударственной границы в направлении Кельбаджара.

"Подразделения вооруженных сил Азербайджана, нарушив договоренность о тишине, достигнутую вчера, снова прибегли к провокациям, открыв огонь по армянским позициям из стрелкового оружия. Огонь прекратился после ответа армянской стороны" , - говорится в заявлении.

В ведомстве сообщили, что на 7 часов утра 29 июля ситуация была спокойной.

Минобороны Азербайджана заявило, что режим тишины нарушили с армянской стороны.

"29 июля с 02:45 до 03:40 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении села Йухары Шорджа Басаркечарского района подвергли обстрелу из автоматов и гранатометов позиции Азербайджанской Армии в направлении села Зейлик Кельбаджарского района" , - заявило ведомство.

В сообщении отмечается, что также в сторону азербайджанских позиций бросили 10-12 ручных гранат Ф-1 и что обстрел прекратился после ответного огня.