Переговоры Зеленского и Байдена будут "на повышенных тонах" - Арахамия

Непубличная часть встречи президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского будет проходить на повышенных тонах после того, как Штаты и Германия официально согласовали завершение строительства российского газопровода "Северный поток-2", сообщает Украина 24.

Об этом заявил в эфире программы "Ток-шоу №1" глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия.

"Северный поток-2" – это проект геополитический. Нашими органическими союзникам в Европе являются Великобритания, Польша, страны Балтии. На "Крымской платформе" мы собираем несколько десятков стран – это 23 августа перед поездкой Зеленского в США. Мы сейчас уже с этими странами на "зуме" проговариваем единую позицию. У каждой страны в США есть диаспора – польская, балтийская, у них есть контакты. Мы пытаемся каждый контакт в Конгрессе сегодня консолидировать в единую позицию. Потому что когда Конгресс в сентябре начнет работать, вы посмотрите, что он будет очень сильно сопротивляться этому решению Байдена. Остаются ходы, и мы их прорабатываем – это вообще-то главная тема визита", - рассказал "слуга народа".

По словам Арахамии, несмотря на то, что визит Зеленского назначили на 30 августа, когда Конгресс не работает, "мы сегодня получаем десятки писем от конгрессменов, которые прервут свой отпуск и приедут на встречу". Он отметил, что в Конгрессе США "есть двухпартийная поддержка Украины".