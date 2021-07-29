В Украине объявили штормовое предупреждение

По данным синоптиков, сегодня, 29 июля, днем по всей территории Украины, кроме южных областей, ожидаются сильные грозы, об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, погода в западных и центральных областях будет дождливой, в отдельных районах ожидается град и сильные шквалы ветра 15-20 м/с. В связи с этим объявлено 1 уровень опасности - желтый.

29 июля в восточных областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности, а также в:

Сумской;

Полтавской;

Одесской;

Николаевской;

Ивано-Франковской;

Тернопольской;

Львовской;

Черновицкой;

Винницкой;

Житомирской областях и в Крыму.