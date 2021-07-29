В Украине объявили штормовое предупреждение
По данным синоптиков, сегодня, 29 июля, днем по всей территории Украины, кроме южных областей, ожидаются сильные грозы, об этом сообщает Укргидрометцентр.
Так, погода в западных и центральных областях будет дождливой, в отдельных районах ожидается град и сильные шквалы ветра 15-20 м/с. В связи с этим объявлено 1 уровень опасности - желтый.
29 июля в восточных областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности, а также в:
Сумской;
Полтавской;
Одесской;
Николаевской;
Ивано-Франковской;
Тернопольской;
Львовской;
Черновицкой;
Винницкой;
Житомирской областях и в Крыму.