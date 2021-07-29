За минувшие сутки в Украине вакцинировано почти 150 тысяч
Министерство здравоохранения Украины сообщает, что за 28 июля 2021 года было вакцинировано от коронавирусной болезни больше 143 тысяч человек, в том числе, почти 58 тысяч - вакцинированы второй дозой.
"143 534 человека вакцинировано против COVID-19 за сутки 28 июля 2021.
Одну дозу получили 85 787 человек полностью иммунизированы - 57 747 человек.
В течение суток работали:
- 812 мобильных бригад,
- 2787 пунктов прививки
- 384 центров вакцинации.
С начала прививочной кампании привито 3350502 человека, из них получили одну дозу - 3350500 человек полностью иммунизированы и получили две дозы - 1874 958 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 5225458 прививок", - говорится в сообщении МОЗ.