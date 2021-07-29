За минувшие сутки в Украине вакцинировано почти 150 тысяч

Министерство здравоохранения Украины сообщает, что за 28 июля 2021 года было вакцинировано от коронавирусной болезни больше 143 тысяч человек, в том числе, почти 58 тысяч - вакцинированы второй дозой.

"143 534 человека вакцинировано против COVID-19 за сутки 28 июля 2021.

Одну дозу получили 85 787 человек полностью иммунизированы - 57 747 человек.

В течение суток работали:

- 812 мобильных бригад,

- 2787 пунктов прививки

- 384 центров вакцинации.