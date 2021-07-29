В Украине полномочия Минобороны и президента будут разграничивать

Представитель президента Украины Владимира Зеленского в Конституционном суде Федор Вениславский заявил, что Комитет ВР по вопросам национальной безопасности начал разработку законопроекта, который должен четко разграничить полномочия между Министерством обороны, командованием Вооруженных сил Украины и президентом как Верховным главнокомандующим, сообщает Слово и дело.

"Как член комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, сталкивался с проблемами межличностной дискоммуникации между Министерством обороны и ВСУ, которой в принципе не должно быть. Потому что в воюющей стране, когда один высокий военно-политический руководитель не может найти конструктивное сотрудничество с военным руководителем, то это не совсем нормально", - подчеркнул он.

По словам Вениславского, такая ситуация сложилась из-за принятых несколькими годами ранее законов, касавшихся ВСУ.

"Не совсем сбалансированная управленческая вертикаль тянула за собой те проблемы, конфликты, которые мы сейчас имеем. Правильно говорили президент и Ирина Верещук - в данном случае не может быть личных антипатий и конфликтов в воюющей стране, а должна быть абсолютная синергия.