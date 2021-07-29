Время подумать: Ани Лорак заинтриговала фотографией в бикини

Певица, которая анонсировала свои концерты в Украине, поделилась с фолловерами новым постом, который никого не оставил равнодушным, сообщает Сегодня.

Сейчас Ани Лорак отдыхает в Турции. Певица готовится к предстоящим шоу в Одессе. Напомним, что артистка не выступала в Украине с 2014 года, так что это будет ее первый концерт за семь лет.

На фотографиях Лорак позирует сидя в белом купальнике, демонстрируя стройные ноги и бюст.

"Время подумать, время загрузить новую программу", – загадочно написала в публикации Ани.

Поклонники в комментариях написали, что очень ждут встречи с любимицей в Украине и засыпали ее комплиментами:

"Ну какова же красота"

"Любимая моя Ани бесподобна"

"Можно с ума сойти от этой красоты"

"Вы очень красивая женщина"

"Красавица"

Скриншот: instagram.com/anilorak

Скриншот: instagram.com/anilorak

Скриншот: instagram.com/anilorak

В сторис Ани Лорак также показала фотографию в другом купальнике и с новой прической – ее волосы завиты в крупные кудри.