Время подумать: Ани Лорак заинтриговала фотографией в бикини
Певица, которая анонсировала свои концерты в Украине, поделилась с фолловерами новым постом, который никого не оставил равнодушным, сообщает Сегодня.
Сейчас Ани Лорак отдыхает в Турции. Певица готовится к предстоящим шоу в Одессе. Напомним, что артистка не выступала в Украине с 2014 года, так что это будет ее первый концерт за семь лет.
На фотографиях Лорак позирует сидя в белом купальнике, демонстрируя стройные ноги и бюст.
"Время подумать, время загрузить новую программу", – загадочно написала в публикации Ани.
Поклонники в комментариях написали, что очень ждут встречи с любимицей в Украине и засыпали ее комплиментами:
- "Ну какова же красота"
- "Любимая моя Ани бесподобна"
- "Можно с ума сойти от этой красоты"
- "Вы очень красивая женщина"
- "Красавица"
В сторис Ани Лорак также показала фотографию в другом купальнике и с новой прической – ее волосы завиты в крупные кудри.