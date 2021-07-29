Арахамия назвал главную ошибку всех руководителей Украины
Украина при условии сохранения ядерного потенциала могла бы сегодня "шантажировать весь мир", однако подписание Будапештского меморандума стало ее "фатальной ошибкой", сообщает Украина 24.
Такое мнение высказал в эфире программы "Хард с Влащенко" глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия. На вопрос, какими были основные стратегические ошибки каждого президента Украины, Арахамия ответил:
"У Кравчука, мне кажется, фатальная ошибка – избавиться от ядерного оружия после подписания ничего не значащего меморандума (Будапештского – ред.). В принципе, мы сегодня все наследуем эту большую ошибку. Всеми остальными ошибками всех других президентов можно просто пренебречь. Если бы мы были ядерной державой, с нами бы все разговаривали бы по-другому, договаривались бы по-другому. Если даже на это идти, то идти надо был совершенно по-другому".
При этом "слуга народа" признался, что не знает обстоятельств подписания меморандума.
"Сейчас-то нам легко рассуждать, спустя столько лет… Но, мне кажется, в то время нужно было проявить настойчивость и хотя бы другие документы (подписывать – ред.). Даже если бы не могли обслуживать (ядерное вооружение – ред.), мы могли бы сократиться, но все равно оставить ядерный потенциал. Мы могли бы шантажировать весь мир, и нам бы давали деньги на обслуживание, как сейчас это происходит во многих других странах", - подчеркнул нардеп.
Напомним, Меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия, известный как Будапештский меморандум, был подписан 5 декабря 1994 года.
Согласно документу, США, Россия и Великобритания обязались в обмен на отказ Украины от ядерного оружия уважать ее независимость, суверенитет и существующие границы.
"Россия официально отказалась от своей подписи, они заявили, что Будапештский меморандум выполнять не будут... Я не слышал, чтобы президент США, хоть один, хотя бы напомнил, что был такой меморандум, и там стоит подпись президента США. Сейчас этот меморандум выполняет только Украина. Мы должны повлиять на глобальные мировые процессы, чтобы они повернулись к Украине не только словами, но и действиями", - подчеркнул он.