Эффективность вакцины Pfizer-BioNTech снижается спустя 6 месяцев – исследование
Эффективность вакцины против коронавируса от американской компании Pfizer и немецкой BioNTech снизилась с 96% до 84% спустя шесть месяцев после введения пациентам второй дозы препарата, сообщает Интерфакс.
Согласно результатам исследования максимальной эффективности - 96,2% - вакцина достигает через два месяца после второй прививки.
Как отмечают эксперты, каждый месяц снижение эффективности составляло около 6 процентных пунктов.
В исследовании приняли участие более 44 тыс. человек из США и Европы. Из них за время наблюдений коронавирусом заболел 81 человек, из тех, кто получил плацебо - 873.
Между тем, эта вакцина препятствует тяжелому протеканию болезни, по этому параметру ее эффективность составляет 97%.
Наблюдение за участниками исследования будет длиться по меньшей мере два года.