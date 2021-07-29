Названы самые экономичные авто в разных классах
Американское издание GoBankingRates на основании данных автопортала Edmunds составило рейтинг самых экономичных автомобилей на сегодняшний день. В него вошли машины разных классов (сегментов), которые можно купить в США в 2021 году, сообщает АвтоПортал.
Конечно, в списке представлен ряд автомобилей, которые не продаются в Украине. Однако для нас такое исследование тоже интересно: как минимум в познавательных целях. Кроме того, часть из этих машин если нельзя купить новыми, то хотя бы на вторичке – как многим хорошо известно, в Украину уже не первый год возят автомобили с американских страховых аукционов.
В каждую категорию (сегмент) заокеанские коллеги поместили по несколько моделей. Они располагаются в порядке роста расхода топлива. При этом для всех машин указано среднее потребление горючего (без указаний версии, за исключением пикапов – для них «прописали» значения, которые показывают начальные комплектации, с более слабыми моторами).
Самые экономичные автомобили по расходу топлива (седаны, купе, а также кроссоверы и пикапы различных сегментов)
Седаны
1. Hyundai Accent: 6,03 л
2. Mitsubishi Mirage G4: 6,36 л
3. Honda Civic EX: 6,56 л
4. Toyota Camry L: 6,92 л
5. Honda Accord LX: 7,13 л
6. Nissan Altima: 7,35 л
Купе
1. Honda Civic EX: 6,72 л
2. BMW 4-Серии: 8,71 л
3. Subaru BRZ: 8,71 л
Хетчбеки
1. Mitsubishi Mirage: 6,03 л
2. Kia Rio: 6,53 л
3. Toyota Corolla Hatchback: 6,72 л
Гибриды
1. Toyota Prius L Eco: 4,2 л
2. Honda Insight LX: 4,52 л
Подзаряжаемые гибриды
1. Toyota Prius Prime: 4,36 л
2. Hyundai Ioniq Hybrid: 4,52 л
Компактные кроссоверы
1. Ford Escape Hybrid: 5,74 л
2. Toyota RAV4 Hybrid: 5,88 л
3. Subaru Crosstrek Hybrid: 6,72 л
4. Mitsubishi Outlander PHEV: 9,41 л
Среднеразмерные кроссоверы
1. Subaru Outback: 8,11 л
2. Ford Explorer Hybrid: 8,4 л
3. Mazda CX-9: 9,8 л
4. Honda Pilot: 10,23 л
Полноразмерные кроссоверы
1. Ford Expedition: 12,38 л
2. Lincoln Navigator: 12,38 л
Люксовые кроссоверы
1. Lexus UX 250h: 5,6 л
2. Lexus NX 300h: 7,59 л
3. Volvo XC60 T8: 8,71 л
4. Volvo XC90 T8: 8,71 л
Среднеразмерные пикапы
1. Ford Ranger: 10,23 л
2. Honda Ridgeline: 10,69 л
3. Chevrolet Colorado: 10,69 л
4. GMC Canyon: 10,69 л
Полноразмерные пикапы
1. Ram 1500: 10,69 л
2. Ford F-150: 10,69 л
3. Chevrolet Silverado 1500: 11,2 л
4. GMC Sierra 1500: 11,2 л
Дизельные пикапы
• Chevrolet Silverado 1500 Diesel: 8,71 л
• GMC Sierra 1500 Diesel: 9,05 л
• Ram 1500: 9,05 л
• Ford F-150 Diesel: 9,41 л
• Chevrolet Colorado Diesel: 10,23 л
• GMC Canyon Diesel: 10,23 л