Названы самые экономичные авто в разных классах

Американское издание GoBankingRates на основании данных автопортала Edmunds составило рейтинг самых экономичных автомобилей на сегодняшний день. В него вошли машины разных классов (сегментов), которые можно купить в США в 2021 году, сообщает АвтоПортал.

Конечно, в списке представлен ряд автомобилей, которые не продаются в Украине. Однако для нас такое исследование тоже интересно: как минимум в познавательных целях. Кроме того, часть из этих машин если нельзя купить новыми, то хотя бы на вторичке – как многим хорошо известно, в Украину уже не первый год возят автомобили с американских страховых аукционов.

В каждую категорию (сегмент) заокеанские коллеги поместили по несколько моделей. Они располагаются в порядке роста расхода топлива. При этом для всех машин указано среднее потребление горючего (без указаний версии, за исключением пикапов – для них «прописали» значения, которые показывают начальные комплектации, с более слабыми моторами).

Самые экономичные автомобили по расходу топлива (седаны, купе, а также кроссоверы и пикапы различных сегментов)

Седаны

1. Hyundai Accent: 6,03 л

2. Mitsubishi Mirage G4: 6,36 л

3. Honda Civic EX: 6,56 л

4. Toyota Camry L: 6,92 л

5. Honda Accord LX: 7,13 л

6. Nissan Altima: 7,35 л

Купе

1. Honda Civic EX: 6,72 л

2. BMW 4-Серии: 8,71 л

3. Subaru BRZ: 8,71 л

Хетчбеки

1. Mitsubishi Mirage: 6,03 л

2. Kia Rio: 6,53 л

3. Toyota Corolla Hatchback: 6,72 л

Гибриды

1. Toyota Prius L Eco: 4,2 л

2. Honda Insight LX: 4,52 л

Подзаряжаемые гибриды

1. Toyota Prius Prime: 4,36 л

2. Hyundai Ioniq Hybrid: 4,52 л

Компактные кроссоверы

1. Ford Escape Hybrid: 5,74 л

2. Toyota RAV4 Hybrid: 5,88 л

3. Subaru Crosstrek Hybrid: 6,72 л

4. Mitsubishi Outlander PHEV: 9,41 л

Среднеразмерные кроссоверы

1. Subaru Outback: 8,11 л

2. Ford Explorer Hybrid: 8,4 л

3. Mazda CX-9: 9,8 л

4. Honda Pilot: 10,23 л

Полноразмерные кроссоверы

1. Ford Expedition: 12,38 л

2. Lincoln Navigator: 12,38 л

Люксовые кроссоверы

1. Lexus UX 250h: 5,6 л

2. Lexus NX 300h: 7,59 л

3. Volvo XC60 T8: 8,71 л

4. Volvo XC90 T8: 8,71 л

Среднеразмерные пикапы

1. Ford Ranger: 10,23 л

2. Honda Ridgeline: 10,69 л

3. Chevrolet Colorado: 10,69 л

4. GMC Canyon: 10,69 л

Полноразмерные пикапы

1. Ram 1500: 10,69 л

2. Ford F-150: 10,69 л

3. Chevrolet Silverado 1500: 11,2 л

4. GMC Sierra 1500: 11,2 л

Дизельные пикапы

• Chevrolet Silverado 1500 Diesel: 8,71 л

• GMC Sierra 1500 Diesel: 9,05 л

• Ram 1500: 9,05 л

• Ford F-150 Diesel: 9,41 л

• Chevrolet Colorado Diesel: 10,23 л

• GMC Canyon Diesel: 10,23 л