Китай укрепляет связи с талибами

Министр иностранных дел Китая встретился в среду с делегацией высокопоставленных официальных лиц Талибана. Отношения между этими двумя странами укрепляются в преддверии вывода США из Афганистана. Об этом сообщают международные СМИ.

Министр иностранных дел Китая Ван И сказал, что его страна всегда придерживается принципа невмешательства во внутренние дела Афганистана.

Он сказал, что поспешный уход США и НАТО «свидетельствует о провале политики Америки и предлагает афганскому народу важную возможность для стабилизации и развития своей собственной страны».

Хотя повестка дня встречи не была объявлена, Китай заинтересован в том, чтобы подтолкнуть Талибан к мирным переговорам или, по крайней мере, к снижению уровня насилия.

Китай и Афганистан непротяженную совместную границу в отдаленной Ваханской долине, и Китай уже давно обеспокоен возможным распространением исламской воинственности на его ранее нестабильный регион Синьцзян. Китай также подписал соглашения о добыче нефти, газа и меди в Афганистане, хотя они долгое время бездействовали.

«Талибан - основная военная и политическая сила в Афганистане, и ожидается, что он будет играть важную роль в процессе мира, примирения и восстановления», - сказал Ван.

Китай, сказал Ван, надеется, что Талибан поставит интересы нации и народа на первое место и сосредоточится на мирных переговорах, установит мирные цели, создаст «позитивный имидж» и будет работать над единством между всеми фракциями и этническими группами.

Ван также сказал, что Китай надеется, что Талибан будет «решительно разобраться» с Исламским движением Восточного Туркестана, которое, по утверждениям Китая, возглавляет движение за независимость в Синьцзяне, но многие эксперты сомневаются, что оно существует в какой-либо активной форме.

В поездке также находились главы религиозного совета талибов и комитета пропаганды.

Вывод США из Афганистана к 31 августа рассматривается как благо для Китая, главного стратегического конкурента Вашингтона, который долгое время возмущался присутствием американских войск там, что он считает своим собственным двором.

Если талибы действительно свергнут поддерживаемое США центральное правительство, Китай может получить стратегический коридор, позволяющий ему и его давнему союзнику Пакистану оказывать дальнейшее давление на общего соперника - Индию.

Пакистан считается ключом к миру в Афганистане. Штаб-квартира талибов находится в Пакистане, и Исламабад использовал свои рычаги влияния, которые, по его словам, сейчас ослабевают, чтобы заставить талибов говорить о мире.