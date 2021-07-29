Офицер ВСУ подозревается в получении взятки за продвижение по службе

Военнослужащий одной из воинских частей Львовской области извещен о подозрении в получении неправомерной выгоды за содействие в продвижении другого военнослужащего по службе, сообщает Интерфакс-Украина.

"Старший лейтенант получил 4000 долларов США взятки за влияние на принятие решения военными должностными лицами о перемещении по службе другого военнослужащего Вооруженных сил Украины - из одного оперативного командования в другое", - говорится в сообщении пресс-службы Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Западного региона.

Офицеру инкриминируется получение неправомерной выгоды за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства (ч.3 ст.369-2 Уголовного кодекса Украины). Сейчас решаются вопросы об избрании ему меры пресечения и отстранения от занимаемой должности.