Первые подробности о Toyota Land Cruiser 300 в Украине

Корреспонденты не только выяснили новые подробности о культовой модели Toyota, официальные продажи которой вот-вот должны стартовать в Украине. Мы испытали легендарный внедорожник за рулем, сообщает Autoconsulting.

Вы знаете, что модели Toyota Land Cruiser уже 70 лет? Что за это время в 170 странах мира было куплено более 10 миллионов разных поколений автомобилей этой модели. И что Land Cruiser 300-й серии — 13-я генерация культового “Крузака”?

Последнее существенное обновление флагманский внедорожник Land Cruiser пережил в 2007 году после выпуска 200-й серии. Поэтому, в Toyota Land Cruiser 300 - все новое. От дизайна до двигателя.

Дизайн Toyota Land Cruiser 300 описывать смысла нет. Его лучше рассматривать самостоятельно. Он впечатляет и отражает статус и историю модели. А также воплощает новую тойотовскую концепцию «функциональной красоты».

Land Cruiser 300 построен на платформе TNGA (Toyota New Global Architecture), которую Toyota впервые использовала для рамного кузова. Платформа GA-F позволяет сохранить исключительные внедорожные характеристики и одновременно добавляет новые преимущества, такие как повышенная жесткость и прочность кузова, улучшенные динамический баланс и ходовые качества. С помощью технологии Laser Tailored Blank несущие части рамы Toyota Land Cruiser 300 выполнены из цельнометаллических элементов высокопрочной стали, соединенных лазерной сваркой и штампованных с высокой точностью, что обеспечивает безопасность и надежность автомобиля. За счет более низкого центра тяжести улучшилась управляемость.

Саму раму Toyota Land Cruiser 300 переработали, чтобы уменьшить ее вес и повысить прочность. Также автомобиль получил новые системы подвески, а испытания его граничных возможностей проводили профессиональные водители и пилоты, которые принимали участие в ралли «Дакар».

Габариты Toyota Land Cruiser 300 4965х1980х1925 мм (ДхШхВ). Колесная база - 2850 мм, передний свес - 935 мм, задний свес - 1180 мм. Дорожный просвет у Toyota Land Cruiser 300 - 230 мм, угол въезда - 32о, угол съезда - 26,5 о. И он способен преодолевать брод глубиной 70 см.

Toyota Land Cruiser 300 оснащен постоянным полным приводом с тремя принудительными жесткими блокировками, адаптивной подвеской AVS4 и интегрированной системой активного управления VDIM, которая подстраивает работу систем под условия движения взаимодействием торможения и двигателя. Автомобиль оснащен системой выбора режимов движения Multi-terrain Select, системой помощи при движении по бездорожью Multi-terrain Monitor, системой помощи при повороте на бездорожье, обновленной системой Crawl Control.

Здесь также внедрена первая в мире электронная кинетическая динамическая система подвески (E-KDSS). Отдельного внимания также заслуживает система кругового обзора Multi-Terrain Monitor, которая дает водителю возможность в режиме реального времени следить за дорожным покрытием под автомобилем и вокруг него, а также видеть положение колес. Система Multi-Terrain Select автоматически оценивает качество дорожного покрытия и выбирает оптимальный режим вождения. А на Multi Terrain Monitor с 3D-режимом можно увидеть, что реально творится у вас под колесами.

В Toyota Land Cruiser 300 - новое поколение комплекса систем безопасности Toyota Safety Sense. Как сообщает производитель, 300-й Land Cruiser также оснащен новой системой автоматического торможения во время парковки Parking Support Brake. Эта система распознает препятствия спереди и сзади автомобиля во время медленного движения на парковке, а также предупреждает о приближении автомобилей и пешеходов при движении задним ходом.

Внедорожник получил новый современный и мощный бензиновый двигатель V6 с двойным турбонаддувом, объемом 3,5 л и мощностью 415 л.с. и 650 Нм крутящего момента. Он сочетается с инновационной 10-ступенчатой трансмиссией, которая существенно улучшают динамику. Toyota Land Cruiser 300 разгоняется до 100 км/ч всего за 7 секунд. Максимальная скорость - 210 км/ч.

В салоне - четырехзонный климат-контроль, который позволяет создать отдельный микроклимат для каждого пассажира. А также - ионизатор Nano-е, очищающий и обеззараживающий воздух в салоне.

Здесь многофункциональным дисплеем 7’’ на панели приборов и проекционный дисплеей 10’’, который выводит всю необходимую информацию на лобовое стекло. Мультимедийная система нового поколения с экраном 12,3’’, поддержкой Apple Carplay© и Android Auto© позволяет подключить смартфон и использовать его функции, не отвлекаясь от вождения. А в центральном подлокотнике - охлаждаемый бокс.

С помощью приложения Toyota Connected Services можно на смартфоне контролировать положение автомобиля, работу его систем, получать напоминания о ТО и помощь в экстремальных ситуациях. Система запуска двигателя Push Start распознает отпечаток пальца.

Как все это работает на бездорожье и дорогах, и не стало ли 13-е поколение чертовой дюжиной для семейства Land Cruiser, расскажем в ближайшие дни. Ведь наши корреспонденты уже проехали за рулем нового Toyota Land Cruiser 300.