Дуа Липа поделилась яркими пляжными фото

Исполнительница продемонстрировала потрясающую фигуру на новых снимках из солнечной Албании, сообщает Корреспондент.

Британская певица и модель Дуа Липа поделилась в Instagram откровенными фото с отдыха в Албании.

На размещенных снимках 25-летняя исполнительница позировала в разноцветном бикини и яркой гавайской рубашке на фоне моря. Образ дополнили солнечные очки с фиолетовыми линзами и белое ожерелье.

Публикация звезды собрала более 2,4 миллиона лайков и множество комплиментов.

"Чертовски красивая", "Какая крутая рубашка!", "Королева", "Слишком горячо" , – написали фанаты.

Дуа Липа instagram.com/dualipa

Дуа Липа instagram.com/dualipa

Дуа Липа instagram.com/dualipa

Дуа Липа instagram.com/dualipa