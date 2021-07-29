В Украине может появиться конкурент Rozetka

Скоро на украинский рынок может выйти новый крупный маркетплейс. Такие выводы эксперты делают на новостях о покупке платежного сервиса Portmone казахстанской компанией Kaspi.kz, сообщает UBR.

"Благодаря наличию у Portmone платежных лицензий и прочных торговых и банковских отношений мы намерены представить наши платежные услуги на территории Украины с населением 42 млн человек" , – отмечают в самой в Kaspi.

В компании также рассчитывают, что "в среднесрочной перспективе Украина также может стать важным источником IT-талантов и центром развития Kaspi.kz" .

Ожидается, что сделка должна быть завершена в четвертом квартале 2021 года при условии одобрения антимонопольными органами Украины и Казахстана, а также Национального банка Украины.

Исполнительный директор Kaspi Маржан Ельшибаева заявила, что ничего не может добавить сверх того, что сказано в официальном сообщении.

По данным Ain, размер сделки колеблется в пределах $10-20 млн.

Такой разброс в оценках основатель и управляющий партнер платежного сервиса UAPAY Дмитрий Зарахович назвал "достаточно большим".

"Как мне кажется, диапазон верен – в высшую сторону" , – отметил он.

По его словам, Portmone "уже достаточно давно стоял в открытой позиции продажи" . Он предположил, что Kaspi "покупал площадку под выход в Украину" с учетом принятия закона "О платежных услугах".

По сути, у казахстанской компании было два варианта. Или покупать банк – что дорого с точки зрения владения, или – группу компаний со статусами "оператора платежной инфраструктуры" и финансовой компании с лицензиями на перевод денег и платежной системой.

С учетом принятия нового закона естественный и самый рациональный путь для выхода на рынок – покупка небанковского учреждения, убежден глава UAPAY. Тем более, отметил он, что сейчас открываются большие возможности для такого рода компаний.

Кроме этого, скорее всего, оценивалась база существующих клиентов-физлиц Portmone, которые пользуются сервисом для оплаты коммунальных и других сервисов, а также база торговцев-юрлиц, которым предоставляются услуги эквайринга.

"Это ложится в бизнес-модель Kaspi и ее основной составляющей – маркетплейса. Явно данная покупка интересна с точки зрения выхода на рынок нового крупного игрока со своей маркетинговой и продуктовой стратегией. Думаю, что Rozetka, "Эпицентр", "Алло" и другие крупные площадки будут наблюдать и реагировать" , – спрогнозировал Дмитрий Зарахович.

Он уверен, что "топ банков эмитентов и эквайеров также не оставят без внимания данную новость" . По его словам, "конкуренция – это всегда полезно" , особенно для клиентов.