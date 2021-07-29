На Аляске произошло мощное землетрясение, есть угроза цунами

Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 8,1 на территории штата Аляска. Есть угроза цунами.﻿ Об этом, ссылаясь на Геологическую службу США, сообщает РБК-Украина.

По ее данным, эпицентр подземных толчков находился на расстоянии 801,6 км к северо-востоку от Анкориджа с населением около 298 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 3,4 км.

После этого землетрясения произошли еще два. Один силой 6,2, а второй - 5,6.

Автор: Анастасия Рокитна