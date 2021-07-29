Олимпиада-2020: 63 спортсмена ушли на карантин

Сборная Австралии по легкой атлетике в полном составе (63 спортсмена) ушла на карантин после того, как двукратный американский чемпион мира по прыжкам в высоту с шестом Сэм Кендрикс сдал положительный тест на коронавирус. В последние дни с ним тренировался австралиец Кертис Маршалл, сообщает Обозреватель.

Как пишет издание The Sydney Morning Herald, в стране переживают, что в контакт с атлетом из США вступали многие члены их команды. Маршалл и ряд других его соотечественников сразу же сдали тесты на COVID-19, а их сборная была вынуждена закрыться в номерах до дальнейших распоряжений.

Сэм Кендрикс сдал положительный тест

Если результаты будут отрицательными, то вышеназванный австралиец останется в изоляции, а его партнеры по команде смогут выступить на Олимпиаде.

Что касается Кендрикса, то Игры закончились для него, так и не начавшись. Несмотря на заражение коронавирусом, он чувствует себя хорошо, болезнь протекает бессимптомно.

Отметим, что соревнования по легкой атлетике стартуют в пятницу, 30 июля.

Календарь Олимпиады-2020.