Налоговая отчетность по почте: оштрафуют ли за нарушение сроков

ГНС разъясняет, что не применяется финансовая и административная ответственность за несвоевременное представление налоговой декларации (расчета, отчета), которая была направлена по почте (с описанием вложения) на адрес соответствующего контролирующего органа не позже чем за пять дней до окончания предельного срока ее представления, о чем свидетельствует дата, которая отражается на адресной стороне почтового отправления и описании, сообщает ЛигаБизнес.

В случае направления налоговой декларации по почте плательщик налога обязан осуществить такое отправление на адрес соответствующего контролирующего органа не позже чем за пять дней до окончания предельного срока представления налоговой декларации, определенного ст. 49 НК (п. 49.5 ст. 49 НК).

Правила предоставления услуг почтовой связи утверждены постановлением Кабинета Министров Украины от 5 марта 2009 года № 270, с изменениями и дополнениями (дальше - Правила).

Внутренние почтовые отправления с отметкой "Отчет" (письма и бандероли с объявленной ценностью, посылки) направляются для пересылки только с описанием вложения (п. 60 Правил).

Согласно п. 61 Правила в случае принятие внутренних почтовых отправлений с объявленной ценностью с описанием вложения бланк описания заполняется отправителем в двух экземплярах. Работник почтовой связи должен проверить соответствие вложения описания, расписаться на обоих его экземплярах и проставить отпечаток календарного штемпеля. Один экземпляр описания вкладывается в почтовое отправление, второй выдается отправителю.

Абзацем первым и вторым п. 73 Правил определено, что во время принятия для пересылки письменной корреспонденции на адресной стороне каждого почтового отправления проставляется отпечаток календарного штемпеля.

Дата отпечатка календарного штемпеля маркировочной машины должна отвечать дате представления письменной корреспонденции для пересылки. Если на письменной корреспонденции, поданной для пересылки, отсутствует отпечаток календарного штемпеля или указанная дата не отвечает дате представления ее для пересылки, почтовые отправления возвращаются отправителю для соответствующего оформления.

Проставление календарного штемпеля не является обязательным для письменной корреспонденции, которая оплачивается с использованием отпечатков маркировочных машин, отпечатков об оплате, нанесенных печатным или иным способом, пересылается по договорным тарифам, если на отпечатках и почтовых отправлениях указано наименование оператора почтовой связи, дата и объект почтовой связи места принятия (абзац четвертый п. 73 Правил).

В соответствии с подпунктами 111.1.1 и 111.1.2 п. 111.1 ст. 111 НК за нарушение законов по вопросам налогообложения и другого законодательства, контроль за соблюдением которого возложен на контролирующие органы, применяются, в частности, такие виды юридической ответственности:

финансовая;

административная.

Статьей 120 НК предусмотрены штрафные санкции за неподачу или несвоевременное представление налоговой отчетности.

Вопросы относительно административной ответственности регулируются Кодексом Украины об административных правонарушениях.

Таким образом, не применяется финансовая и административная ответственность за несвоевременное представление налоговой декларации, которая была направлена по почте (с описанием вложения) на адрес соответствующего контролирующего органа не позже чем за пять дней до окончания предельного срока ее представления, о чем свидетельствует дата, которая отражается на адресной стороне почтового отправления и описании.