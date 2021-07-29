Денисова призвала правозащитные организации посетить незаконные заседания суда в РФ

Сегодня в Южном окружном военном суде в Ростове-на-Дону состоятся два судебных заседания по так называемому "делу Хизб ут-Тахрир".

Об этом сообщает Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

По ее словам, первое судебное заседание состоится в отношении участников так называемой "алуштинской группы", в которую входят Эльдар Кантимиров, Руслан Месутов, Руслан Нагаев и Ленур Халилов. Денисова отметила, что в этом деле ожидается продление меры пресечения в виде содержания под стражей.

"Второе судебное заседание состоится в отношении участников "третьей бахчисарайской группы", в которую входят Сейтумер Сейтумеров, Осман Сейтумеров, Амет Сулейманов и Рустем Сейтмеметов, во время которого ожидается рассмотрение дела по существу", - отметила Уполномоченный.

В своем заявлении она подчеркнула, что крымских татар Россия обвиняет в причастности к деятельности "Хизб ут-Тахрир" - это международная религиозно-политическая организация, которая признана в России террористической.

Денисова заявила, что "РФ прибегает к циничным преследованиям с целью прекращения религиозной деятельности крымских татар".