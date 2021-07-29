На российском "Первом канале" рекламируют концерты "95 квартала"

Российский "Первый канал" транслирует рекламу концертов "95 квартала", сообщает Деловая столица.

Об этом написал в Facebook блогер Мирwослав Олешко и разместил видеозапись рекламного ролика "95 квартала", записанного в эфире "Первого канала". В ролике говорится о концертах, которые планируется провести в феврале 2022 года в Германии: в Гамбурге, Берлине, Пфорцхайм, Фюрте, Ганновере, Оффенбахе, Дюссельдорфе, Вердене.

"95 квартал" Владимира Зеленского рекламируется на государственном "Первом канале" России. Это кремлевский международный эфир в Германии" , — отметил Олешко.