На российском "Первом канале" рекламируют концерты "95 квартала"
Российский "Первый канал" транслирует рекламу концертов "95 квартала", сообщает Деловая столица.
Об этом написал в Facebook блогер Мирwослав Олешко и разместил видеозапись рекламного ролика "95 квартала", записанного в эфире "Первого канала". В ролике говорится о концертах, которые планируется провести в феврале 2022 года в Германии: в Гамбурге, Берлине, Пфорцхайм, Фюрте, Ганновере, Оффенбахе, Дюссельдорфе, Вердене.
"95 квартал" Владимира Зеленского рекламируется на государственном "Первом канале" России. Это кремлевский международный эфир в Германии", — отметил Олешко.
"Торговля Зеленского на крови или хорошие отношения Ермака с Кремлем за слив спецоперации "Вагнер"?", — добавил он.