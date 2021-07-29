Банк Ахметова получил 2 миллиарда прибыли

ПУМБ за первое полугодие декларирует прибыль 1,98 млрд грн, за этот же период прошлого года – 1,25 млрд грн, сообщает Finbalance.

Заявленный банком показатель достаточности (адекватности) регулятивного капитала на 01.07.2021 - 15,5% (требование НБУ - не менее 10%).

Прибыль банка за 2020 год - 2,61 млрд грн (за 2019 - 2,6 млрд грн).

В марте собрание акционеров ПУМБ решило направить на выплату дивидендов 1,3 млрд грн и еще такую же сумму - на увеличение резервного фонда.

Владелец ПУМБ - Ринат Ахметов.