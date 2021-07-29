Центробанки по всему миру закупились золотом

Центробанки разных стран со всего мира во втором квартале 2021 года активно закупились золотом, пополнив им свои золотовалютные резервы. Об этом говорится в докладе Всемирного совета по золоту WGC, сообщает Лента.ру.

По данным организации, основными покупателями золота в апреле-июне стали центробанки развивающихся стран, среди которых значатся Таиланд (купил 90,2 тонны), Венгрия (62 тонны), Бразилия (53,7 тонны), Индия (29 тонн) и Узбекистан (25,5 тонны).

По словам опрошенных экономистов, основные мотивы регуляторов заключались в желании застраховаться от растущей инфляции (особенно в условиях низких процентных ставок по госдолгу большинства стран), а также диверсифицировать собственные международные резервы.

При этом некоторые центробанки, напротив, распродавали свои золотые запасы, однако в гораздо меньших объемах. Российский ЦБ продал металл на 3,1 тонны, Бундсбанк Германии — на 3,3 тонны, казахстанский регулятор — на 9,9 тонны.

По данным WGC, увеличился во втором квартале не только спрос, но и предложение золота — на 13 процентов, до 1172 тонн. В основном это было связано с ростом добычи.