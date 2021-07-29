Главный санврач рассказал, когда введут жесткий карантин

Новый главный санврач Игорь Кузин в интервью предположил, когда Украина может снова пойти на жесткий карантин, сообщает Украинская правда.

По его словам, "все будет зависеть от того, каким темпами люди будут приходить на вакцинацию".

Кузин уточнил, что опыт многих стран показал, что при достаточном уровне охвата вакцинацией им удалось или вовсе отменить карантин, либо значительно сократить летальность и даже заболеваемость.

Санврач напомнил, что сейчас Украина использует адаптивный карантин, работающий по фиксированным показателям.

"Пока мы можем сказать, что в Украине нет признаков вспышки заболеваемости ковидом. Ситуация спокойная, однако это спокойствие мы должны использовать для вакцинации", - сказал Кузин.

Он добавил, что сейчас есть показатели превышения уровня эпидбезопасности как для каждой области, так и для общенационального уровня.

"Поэтому мы будем использовать такой же механизм карантина, который работал в январе, в марте и даже в прошлом году. Эта модель, кажется, устоявшаяся с ноября 2020 года, она довольно гибкая и чувствительная. Мы видим малейшие отклонения от показателей и заблаговременно получаем информацию об угрожающих тенденциях на уровне областей".