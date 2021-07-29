Представлен самый дешевый кроссовер Volkswagen

Новый Volkswagen Taigo официально презентовали в Европе. Компактный купеобразный кроссовер Фольксваген самой доступной внедорожной линейкой марки – цены стартуют примерно с 18 тыс. евро.﻿, сообщает АвтоПортал.

Следует отметить, что Volkswagen Taigo не является полностью новой моделью. Это европейская версия Volkswagen Nivus, который уже год продается в Латинской Америке.

Volkswagen Taigo 2022 является близким родственником модели T-Cross, но чуть крупнее ее – 4266 м в длину, 1750 мм в ширину и 1490 мм в высоту при колесной базе в 2564 мм.

Широкая решетка радиатора и крупные фары роднят купе-кроссовер с VW T-Cross. Естественно, его главное внешнее отличие – покатая крыша.

Многие детали салона Volkswagen Taigo знакомы по тому же T-Cross и VW Polo. Известно, что объем багажника составляет 438 л.

Светодиодные фары и виртуальная панель приборов значатся уже в базовой комплектации. Среди опций есть бесключевой доступ, климат-контроль, 18-дюймовые диски, 9,2-дюймовый тачскрин, датчики света и дождя, камера заднего вида, Wi-Fi, адаптивный круиз-контроль.

На выбор предложат бензиновые турбомоторы объемом 1,0 л (95 и 110 л. с.) и 1,5 л (150 л. с.). Кроссоверу доступны 6-ступенчатая МКПП и 7-ступенчатый робот с двумя сцеплениями DSG.

На первых порах новый Volkswagen Taigo предложат в 28 странах ЕС, а также Турции и Северной Африке. Стильный купе-кроссовер Фольксваген имеет все шансы появиться и в Украине.