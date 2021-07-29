Бразилию засыпало снегом в июле, такого холода не было 65 лет

В южной части Бразилии регион Риу-Гранди-ду-Сул столкнулся с небывалыми для местности холодами, сообщает Обозреватель.

По крайней мере 13 городов штата оказались засыпаны снегом, также тот толстым слоем лег на фермы, из-за чего аграрии заявили об угрозе урожая ряда культур.

Необычное погодное явление﻿ связано с большими полярными воздушными массами, которые накрыли континент. Синоптики предупредили жителей региона о низких температурах и призвали бразильцев готовиться к "экстремальным холодам" .﻿

Снег засыпал дороги, дома и фермы. Источник: tn.com.ar

"В штате Санта Катарина, буквально за считанные часы столбик термометра снизился до – 8 ° C, что является крайне низкой температурой для этой части света" , – сообщили метеорологи.﻿

Подобных холода в Бразилии фиксировались 65 лет назад. Источник: tn.com.ar

Согласно данным синоптиков, по крайней мере, в 33 муниципалитетах в Риу-Гранди-ду-Сул в эту среду выпал снег или ледяной дождь, так называемые "зимние осадки", а кое-где люди столкнулись с двумя этими природными явлениями сразу.

Многие горожане не расстроились из-за экстремальной погоды и вышли на улицы "отпраздновать" столь необычное явление. Они лепили снеговики, играли в снежки и катались на импровизированных санках.

"За более чем 30 лет мы никогда не видели такого толстого шара снега, тем более метели. Для нас эти явления ассоциируются только с Северной Америкой", – рассказали журналистам бразильцы.

Вместе с тем власти Бразилии готовятся к волне холодов, которая по прогнозам специалистов, будет самой низкой с 1995 года.

Дополнительные меры защиты разрабатывают в аграрном секторе. К волне заболеваний, многочисленным травмам готовится отрасль здравоохранения.

Эксперты прогнозируют, что снегопады и морозы затронут три штата южной части Бразилии - Санта-Катарина, Риу-Гранди-ду-Сул и Парана.