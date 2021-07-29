"Динамо" представило новую форму

"Динамо" на три сезона (2021/22, 2022/23 и 2023/24) продлило контракт со своим техническим спонсором New Balance и представило новую форму. В отличие от прошлого года, для киевлян было разработано два комплекта экипировки – белый и синий, сообщает Обозреватель.

Как сообщается на официальном сайте столичного клуба, новый вариант формы – современная интерпретация спортивного стиля 1990-х годов, а также напоминание об успешных выступлениях "Динамо" в последнем десятилетии 20-го века. За тот период киевляне выиграли восемь чемпионатов и пять Кубков Украины.

Новая форма "Динамо". Источник: ФК "Динамо" Киев

Домашняя экипировка выполнена в бело-голубых тонах с круглым вырезом, шевроном "Динамо" Киев, флагом Украины, логотипом New Balance и надписью "Киев – это мы!" На выездную сине-голубую форму нанесены те же вышеперечисленные элементы.

Выездной вариант новой формы. Источник: ФК "Динамо" Киев

"Для нас всегда является большой честью представлять "Динамо" Киев, и этот момент становится еще более особенным, когда форма имеет великолепный дизайн. Я с интересом ожидаю реакции болельщиков, когда мы выйдем на поле в новой игровой форме" , – заявил капитан столичного клуба Сергей Сидорчук.

Игроки "Динамо" в домашней форме. Источник: ФК "Динамо" Киев

Георгий Бущан во вратарской форме. Источник: ФК "Динамо" Киев

Игроки "Динамо" в выездной форме. Источник: ФК "Динамо" Киев

Отмечается, что дебют новой экипировки состоится уже в воскресенье, 1 августа, когда "Динамо" сыграет свой первый матч в нынешнем сезоне украинской Премьер-лиги против "Вереса".