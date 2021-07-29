В торговом центре столицы взорвали почтомат

Правоохранители устанавливают обстоятельства взрыва почтомата в Оболонском районе Киева, сообщает Корреспондент.

"Сегодня утром в Оболонское районное управление полиции поступило сообщение о том, что в помещении одного из торговых центров произошел взрыв почтомата. На место происшествия немедленно прибыли взрывотехники и следственно-оперативная группа" , – говорится в сообщении.

Предварительно полиция установила, что в одном из ящиков почтомата сдетонировало самодельное устройство на основе пиротехнических изделий. В результате инцидента никто не пострадал.

В настоящее время полицейские обеспечивают охрану места происшествия и проводят все необходимые следственные действия.