На Прикарпатье в результате непогоды здания остались без крыши

На Прикарпатье в селе Каменка сильный ветер во время грозы повредил крыши школы и дома культуры, сообщает Укринформ.

Непогода сопровождалась грозовыми осадками и шквалами ветра.

"28.07.2021 около 16:00 ч. на территории Коломыйского и Надворнянского районов Ивано-Франковской области в результате кратковременных грозовых осадков, сопровождавшихся сильными порывами ветра, повреждены кровли школы (на площади 40 м. кв.) и дома культуры (на площади 1500 м. кв.) в с. Большая Каменка", - сообщает управление ОГА.

По их информации, в городе Городенко ветер повредил кровлю жилого дома. Кроме того, спасатели убрали 14 деревьев, поваленных на дороги.

"Повалены деревья на проезжие части автомобильных дорог в г. Надворная., Г. Снятин, г. Городенка., Г. Калуш, пгт. Делятин, с. Борщевская Турка Заболотовская ТГ, с. Олеево-Королевка Городенковской ТГ", - добавили в облгосадминистрации.

Пострадавших из-за непогоды нет.

На Прикарпатье предупреждают об ухудшении погодных условий. 29 июля днем в западных областях в отдельных районах ожидается град и шквалы 15-20 м/с (1 уровень опасности, желтый).