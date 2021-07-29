Как приготовить молодую картошку с мясом и зеленью

Чаще всего молодую картошку варят и подают вместе со сливочным маслом и укропом. Но ее также можно жарить, готовить в мультиварке и запекать в духовке, сообщает Сегодня.

Мы расскажем, как приготовить тушеную молодую картошку с говядиной, луком и зеленью. Из минимального набора продуктов вы получите вкусный домашний ужин для всей семьи.

Молодая картошка с мясом

Время приготовления:

1-2 часа

Калорийность:

133 ккал на 100 г

Ингредиенты:

500 г молодого картофеля

300 г говядины

1/2 пучка укропа или петрушки

1-2 луковицы

50 г сливочного масла

Соль, перец черный

Кориандр молотый

Способ приготовления: