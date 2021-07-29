В Литве протестующих против размещения лагеря мигрантов разогнали силой

В Литве жители, возмущенные решением власти разместить в стране мигрантов из арабских стран, выстроились живой цепью в знак протеста.

Об этом сообщает Андрей Павловский.

По данным СМИ, полиция разогнала протест.

Отметим, что на полигоне Руднинкай планируют возвести лагерь для беженцев, которые прибывают из Беларуси.

Местные СМИ пишут, что полиции пришлось использовать силу и слезоточивый газ для того, чтобы разогнать людей и разблокировать движение.