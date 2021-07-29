Украинские абитуриенты выбирают специальности, не затребованные на рынке труда

В последнее время все более актуальными становятся рабочие профессии. Однако абитуриенты в Украине предпочитают поступать на другие специальности, что может спровоцировать в будущем "кадровое голодание" в профессиях, которые являются ключевыми в устойчивом развитии государства и его конкурентоспособности на мировом рынке, сообщает Деловая столица.

Эксперты рынка труда считают, что в пятилетней перспективе будет расти спрос на специалистов по следующим направлениям: торговля и логистика, пищевая промышленность, сельское хозяйство, промышленность (в частности, металлургия), сфера ухода.

В то же время, Министерство образования и науки сообщает, что в 2021 году самыми популярными специальностями бакалавриата по количеству поданных заявлений были филология (76 тыс. 371) и право – (67720).

"Из-за высокой конкуренции абитуриентам следует уже задуматься о своей специализации для будущей работы. Ведь по предыдущему опросу OLX Работа, 78% молодежи не работают по образованию, а осваивают новую специальность. По нашей аналитике, количество вакансий рабочих специальностей увеличилось почти на 14% по сравнению с прошлым годом. А с развитием предприятий потребности в таких специалистах будет еще больше" , – рассказала руководитель направления OLX Работа Мария Абдуллина.

Отметим, что поданным исследования OLX Работа на сегодня наибольший спрос на сотрудников – в сфере розничная торговля/продажи/закупки. Однако в Киевской области уже за первое полугодие 2021 появилась острая необходимость в специалистах в сферах производства, сельского хозяйства и домашнего персонала.