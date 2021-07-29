Новая жизнь старой посуды: 15 креативных идей

Говорят, что разбитая посуда – это к счастью. Но что же делать с обломками от тарелок и устаревшим сервизом, сообщает 24 Канал.

Мы сделали подборку креативных идей, как можно переделать старую посуду. Вы точно захотите это повторить.

Что сделать из старой посуды

Мозаика

Если вы случайно разбили много тарелок, не спешите расстраиваться. С поврежденной посуды легко сделать оригинальную мозаику, которой можно украсить стол, комод или другую мебель. Измельчите большие куски керамики и выложите из лоскутков узор.

Старыми тарелками можно украсить стол / Фото Pinterest

Какой красивый поднос / Фото Pinterest

Настольная лампа

Вы будете удивлены, но старый сервиз можно легко превратить в стильную настольную лампу. Вы можете экспериментировать с различными цветами, орнаментами и формами: ваш креатив не будет лишним.

Оригинальные настольные лампы / Фото Pinterest

Креативное использование старой посуды / Фото Pinterest

Как вам такая лампа / Фото Pinterest

Новая посуда

Из старого сервиза можно создать новую посуду, которой вам давно не хватало. Например, с тарелок и кружек получится замечательная подставка для сладкого.

Подставка для сладкого с кружки и блюдца / Фото Pinterest

А это похоже на настоящее произведение искусства / Фото Pinterest

Подсвечник

Добавить уюта и особой атмосферы праздничному ужину поможет свеча с оригинальной подставкой. Создать подсвечник очень легко. Для этого не понадобится много усилий и времени, просто подберите старые керамические изделия, скрепите их клеем при необходимости и пользуйтесь.

Добавьте уюта ужину с помощью свечей / Фото Pinterest

Как легко сделать подсвечник / Фото Pinterest

Керамические оригинальные подсвечники, которые станут украшением вашего дома / Фото Pinterest

Стильные украшения

Дополнить стильное платье или блузу помогут аксессуары. Их легко сделать из старой посуды. Поэтому, если вы случайно разбили кружку или тарелку, выберите большие обломки и беритесь творить. Результат вас точно удивит.

Какие стильные серьги вышли из старой тарелки / Фото Pinterest

А это колье дополнит любой образ / Фото Pinterest

Органайзеры для кухни

Чтобы удобно организовать пространство на кухне, необязательно покупать специальные подставки для столовых приборов и посуды. Их можно сделать самостоятельно. Вилки и ложки используйте вместо крючков и ручек для ящиков. А старые кружки будут служить замечательным основанием для столовых приборов или стильными вазонами.

Оригинальные ручки для кухонных ящиков / Фото Pinterest

Старые металлические кружки можно превратить в удобный органайзер / Фото Pinterest

Как вам такая идея / Фото Pinterest

Такой горшок прекрасно подойдет для кухни / Фото Pinterest

Подставка для украшения

Создать отдельное стильное место для украшений очень легко. Скрепите старые тарелки с кружками, и ваши браслеты и серьги всегда будут упорядочены.

Вместо шкатулки для украшений – старые чашки и тарелки / Фото Pinterest

Как вам такой органайзер / Фото Pinterest

Выглядит очень изысканно и креативно / Фото Pinterest