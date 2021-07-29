В "ЛНР" началась вакцинация российской вакциной

Ночью 29 июля в "ЛНР" прибыла партия российской вакцины "Спутник Лайт". Сегодня там начинается массовая вакцинация, сообщает Вести.

"Партия вакцины "Спутник Лайт" успешно доставлена на территорию республики. На данный момент завершена ее разгрузка. При транспортировке и разгрузке соблюдены все меры предосторожности и температурный режим", – сообщила представительница "министерства здравоохранения ЛНР".

По словам "главы ЛНР" Леонида Пасечника, каждый житель региона сможет записаться на вакцинацию.

Количество полученных доз препарата в "ЛНР" не называют.