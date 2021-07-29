PayPal завершила разработку собственного криптокошелька

В течение нескольких месяцев PayPal намерена запустить собственный криптовалютный кошелек в США, сообщает ForkLog.

Об этом глава платежной компании Дэн Шульман рассказал во время конференц-звонка по итогам II квартала 2021 года.

По данным Bloomberg, в феврале на "Дне инвестора года" Шульман сообщил, что PayPal планирует превратить свое приложение в финансовый суперапп (super app) — аналог Alipay и WeChat Pay. В него могут войти инвестиционные услуги, сервисы для работы с высокодоходными сберегательными счетами и обналичивания чеков, а также другие инструменты.

В марте в интервью для Decrypt глава платежной компании заявил, что с запуском нового приложения PayPal рассчитывает выйти за рамки привычных «покупай, продавай и храни» в сфере связанного с криптовалютой бизнеса.

Во время конференц-звонка Шульман сообщил, что специалисты компании завершили работу над кодовой базой «первоначального варианта» цифрового кошелька, который будет интегрирован в суперапп. По его словам, PayPal намерена полностью развернуть сервис на территории США «в ближайшие несколько месяцев».

Глава компании отметил, что в кошелек добавят опцию обмена сообщениями и «дополнительные криптовалютные возможности».

По состоянию на 30 июня у PayPal было более 400 млн активных пользователей, а совокупный объем транзакций во II квартале составил $311 млрд.

Принадлежащий компании мобильный платежный сервис Venmo, который в апреле добавил поддержку криптовалют, за отчетный период обработал операции на $58 млрд. В нем зарегистрировано около 76 млн активных счетов.