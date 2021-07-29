Автогаз на АЗС продолжает дорожать

Средняя цена сжиженного газа в сетях АЗС 29 июля достигла рекордных 16,83 грн/л. При этом цену повысили преимущественно операторы эконом-сегмента, сообщает Enkorr.

По данным ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы «А-95», на АЗС Marshal и ZOG стоимость ресурса выросла в среднем на 20 и 10 коп./л, до 16,10 грн/т. Продукт на станциях «Рур груп» подорожал на 10 коп./л, до 16,89 грн/л.

На 20 коп/л, до 17,68 грн/л повысила цену ресурса сеть WOG.

Такие сети как Chipo, «БРСМ-Нафта», Овис, Motto и Mango повысили цены в пределах 2-10 коп./л.

Отметим, всего с начала июля розничные цены на автогаз выросли на 1,43 грн/л, или 9,5%, тогда как оптовые партии на ГНС подорожали на 4 600 грн/т, до 28 230 грн/т.