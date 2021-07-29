ЕСПЧ вынес решение, что Верховный суд Украины ликвидировали незаконно

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) сделал вывод, что ликвидация Верховного суда Украины во время судебной реформы в 2016 году является незаконной, сообщает Главком.

Судебный вывод касается дела №11423/19 "Гуменюк и другие против Украины".

В 2016-м в Украине началась судебная реформа. Под перезагрузку попал и высший судебный орган - Верховный суд Украины. Сначала создали еще один Верховный суд, а действующий - пытались ликвидировать. Но этого сделать не смогли из-за Конституции и оба суда существуют по сей день.

Сейчас работает новообразованный суд, поэтому судьи "старого" Верховного суда и судились в ЕСПЧ против Украины.

Европейский суд рассматривал иск по делу №11423/19 "Гуменюк и другие против Украины" (Василий Гуменюк - исполняющий обязанности председателя Верховного Суда Украины) как приоритетное и за 2,5 года постановил, что на ликвидацию старого Верховного суда не было законных оснований, а судьи ВСУ не могли быть освобождены или переведены в другой суд. Они, как считают в ЕСПЧ, должны были автоматически продолжать работать в новообразованном суде.

Попытка ликвидировать высший судебный орган Украины возбудила сразу 2 статьи международной Конвенции по правам человека. В частности, право на справедливый суд - говорится в решении.

"Судьи (ВСУ) несмотря на то, что хотя формально и не были освобождены, но в результате судебной реформы и незаконной ликвидации суда - были лишены права осуществлять правосудие. Конечно, мы довольны решением ЕСПЧ, единственный вопрос - мы ожидаем, когда будет выполнено решение", - сказала адвокат Елена Лёшенко.

ЕСПЧ приказал решить ситуацию с двумя действующими Верховными судами и выплатить судьям ликвидированного суда компенсацию в размере 5000 евро.