ЕСПЧ вынес решение, что Верховный суд Украины ликвидировали незаконно

ЕСПЧ вынес решение, что Верховный суд Украины ликвидировали незаконно

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) сделал вывод, что ликвидация Верховного суда Украины во время судебной реформы в 2016 году является незаконной, сообщает Главком.

Судебный вывод касается дела №11423/19 "Гуменюк и другие против Украины".

В 2016-м в Украине началась судебная реформа. Под перезагрузку попал и высший судебный орган - Верховный суд Украины. Сначала создали еще один Верховный суд, а действующий - пытались ликвидировать. Но этого сделать не смогли из-за Конституции и оба суда существуют по сей день.

Сейчас работает новообразованный суд, поэтому судьи "старого" Верховного суда и судились в ЕСПЧ против Украины.

Европейский суд рассматривал иск по делу №11423/19 "Гуменюк и другие против Украины" (Василий Гуменюк - исполняющий обязанности председателя Верховного Суда Украины) как приоритетное и за 2,5 года постановил, что на ликвидацию старого Верховного суда не было законных оснований, а судьи ВСУ не могли быть освобождены или переведены в другой суд. Они, как считают в ЕСПЧ, должны были автоматически продолжать работать в новообразованном суде.

Попытка ликвидировать высший судебный орган Украины возбудила сразу 2 статьи международной Конвенции по правам человека. В частности, право на справедливый суд - говорится в решении.

"Судьи (ВСУ) несмотря на то, что хотя формально и не были освобождены, но в результате судебной реформы и незаконной ликвидации суда - были лишены права осуществлять правосудие. Конечно, мы довольны решением ЕСПЧ, единственный вопрос - мы ожидаем, когда будет выполнено решение", - сказала адвокат Елена Лёшенко.

ЕСПЧ приказал решить ситуацию с двумя действующими Верховными судами и выплатить судьям ликвидированного суда компенсацию в размере 5000 евро.

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