Что сможет предложить инвесторам деоккупированный Донбасс
Финансист, член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Виктория Страхова рассказала о том, какие сферы будут инвестиционно привлекательными на Донбассе после деоккупации, сообщает Деловая столица.
Об этом она сказала в эфире телеканала "Дом".
По ее словам, к тому моменту добыча угля уже не будет основным направлением промышленности в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.
"Я всегда привожу в пример такую очень криминогенную страну как ЮАР, в которой работает компания De Beers (международная корпорация по добыче, обработке и продаже природных алмазов, — ред.). Думаю, что Донбасс тоже может дать инвестиционные возможности", — сказала Страхова.
Финансист считает, что будут привлекательны проекты, которые и ранее реализовались на Донбассе, а также новые направления.
"Исходя из своего опыта, что бы я видела. Например, из тех проектов, которые были — утилизация шахтного метана. Также развитие новых отраслей агросектора, но уже в промышленных масштабах — выращивание тех же грибов, улиток. Это, может, звучит смешно, но на самом деле это прибыльно. Это может продаваться. Солнечная энергия, поскольку обусловлена спецификой этого региона", — перечислила Страхова.