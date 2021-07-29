Что сможет предложить инвесторам деоккупированный Донбасс

Финансист, член украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Виктория Страхова рассказала о том, какие сферы будут инвестиционно привлекательными на Донбассе после деоккупации, сообщает Деловая столица.

Об этом она сказала в эфире телеканала "Дом".

По ее словам, к тому моменту добыча угля уже не будет основным направлением промышленности в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

"Я всегда привожу в пример такую очень криминогенную страну как ЮАР, в которой работает компания De Beers (международная корпорация по добыче, обработке и продаже природных алмазов, — ред.). Думаю, что Донбасс тоже может дать инвестиционные возможности" , — сказала Страхова.

Финансист считает, что будут привлекательны проекты, которые и ранее реализовались на Донбассе, а также новые направления.