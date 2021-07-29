Какие продукты нельзя есть вместе: популярные мифы

Диетолог Юлия Поворознюк объяснила, что сочетание томатов и огурцов во время одного приема пищи не является вредным, как уверены многие. Наоборот, это большой миф. Эти продукты спокойно можно сочетать между собой. Главное – в меру (150 граммов за один прием пищи), сообщает Обозреватель.

По ее словам, у человека может возникнуть так называемая перекрестная аллергическая реакция на несколько видов овощей и фруктов сразу.

Также Юлия Поворознюк дала несколько советов:

Мясо и сыр – еда, которую лучше употреблять отдельно. Сочетание этих продуктов может привести к снижению усвоения организмом как железа, так и кальция. Также мясо нежелательно сочетать с кефиром.

Мясо с зеленью. Источник: Pixabay

Белковые продукты лучше всего усваиваются с большим количеством зелени.

После сытного обеда или ужина не стоит добавлять в рацион сладкое – это уже будет лишним.

Запеченные овощи. Источник: Pixabay

Окрошка – хороший ферментированный продукт, в который не нужно добавлять копчености. Окрошка может быть с кефиром, айраном, бобовыми. И, конечно, зелень и огурцы. На 200-250 грамм окрошки может быть 1-2 кусочка хлеба.

Куриное мясо. Источник: Pixabay

За один прием пищи не следует употреблять много овощей и фруктов. Это может привести к вздутию живота и вызвать дискомфорт.