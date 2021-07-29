Зеленский представил новое командование Генштаба ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 29 июля, представил новоназначенное командование Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает Интерфакс-Украина.

"Пользуясь случаем, я в вашем присутствии также хочу отдельно поздравить с назначениями и представить вам новых командиров в нашем войске. Это главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-майор Залужный Валерий Федорович, начальник Генерального штаба ВСУ генерал-майор Шаптала Сергей Александрович, и заместитель главнокомандующего ВСУ Мойсюк Евгений Георгиевич", - сказал Зеленский, выступая перед военнослужащими Сил специальных операций (ССО) в рамках рабочей поездки в Житомирскую область.

Он уточнил, что уже подписал соответствующие указы о назначениях.