Ляшко ответил, будут ли прививать третьей дозой Pfizer

В Украине рассматривают возможность прививания бустерной, третьей дозой вакцины Pfizer. Это произойдет при условии, если ВОЗ предоставит соответствующие рекомендации, сообщает РБК-Украина.

Министр отметил, что Украина закупит дополнительные дозы для повторного курса вакцинации, если это будет необходимо.

"Украина рассматривает возможность закупки на 2022-23 годы дополнительных 2 доз вакцины (Pfizer - ред.). Если будет принято решение после регистрации регуляторами, в том числе ВОЗ, что после полного комплекса прививания нужно третье бустерное, то мы выйдем на еще одну прививку" ,- сказал Ляшко.

Он отметил, что если будет принято решение, что через год-два нужно делать снова полный курс вакцинации, то Минздрав в соответствии примет такое решение. По его словам, Украина к этому готова.

Автор: Мария Кучерявец