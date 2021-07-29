В Токио третий день подряд - рекордное количество COVID-случаев

В столице Японии Токио, где продолжаются Олимпийские игры, за минувшие сутки зафиксировали 3865 новых случаев заболевания COVID-19, сообщает Укринформ.

Отмечается﻿, что это уже третий день подряд в японской столице обнаруживают рекордное количество новых случаев заболеваний.

«Мы никогда еще не обнаруживали увеличение количества заражений (COVID-19 - ред.) такого масштаба», - заявил генсек Кабинета министров Японии Кацунобу Като.

Он добавил, что стремительный рост заболеваемости COVID-19 фиксируется не только в Токио, но и в других регионах страны.

Четвертое чрезвычайное положение в Токио продолжается с 12 июля. Оно было введено накануне Олимпиады.